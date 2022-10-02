Жителей Ухты напугали выстрелы и вооруженные люди в заброшенном здании ГАИ

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Жители Ухты испугались выстрелов, которые второй день раздаются в здании бывшего ГАИ на улице Сенюкова. Также на крыше видели и вооруженных людей. В администрации города объяснили происходящее.

По предоставленной информации, в течение двух дней, 1 и 2 октября, здесь проходят военно-полевые сборы. В муниципалитете также предупреждали, что будет использоваться имитация выстрелов.

Пользователи социальных сетей объяснением муниципалитета удовлетворены не остались, отметив, что в пределах города такие мероприятия проводить опасно. Кроме того, здание находится в аварийном состоянии.

– Представляю шок и панику людей, которые не читают подобные группы или вообще далеки от интернета, – отмечают ухтинцы.

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