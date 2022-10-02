В Коми ушел из жизни фотограф Госсовета Денис Бурдин

Фото: министерство физической культуры и спорта Коми

Министерство физической культуры и спорта Коми принесло 2 октября трагическую весть. По предоставленной информации, ушел из жизни фотограф Госсовета Денис Бурдин. Причины смерти не разглашаются.

– Соболезнуем и выражаем искренние слова поддержки родным и близким! Помним, – следует из опубликованного сообщения.

Дата и место проведения церемонии прощания пока что не сообщается. Подробности будут известны позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В двух городах Коми обнаружено превышение загрязняющих веществ (подробнее)