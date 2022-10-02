Мэр Воркуты удивился резонансу вокруг его слов об ушедших на СВО из-за жен добровольцев

Фото со страницы Ярослава Шапошникова «Вконтакте»

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников прокомментировал свое резонансное заявление о том, что 10% добровольцев уходят на СВО из-за жен, которые их «пилят и пилят».

Руководитель муниципалитета заявил изданию «Подъем», что не понимает, чем вызван такой резонанс и не может говорить, как это выглядит со стороны. В то же время Шапошников отметил, что не отказывается от своей позиции.

Глава воркутинской администрации заявил, что его главный посыл состоит в том, что женщины – это тыл и опора мужчины.

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