В перевернутом авто нашли раненную 12-летнюю девочку и 26-летнего мужчину из Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили о серьезной аварии, которая произошла 1 октября на дороге Сыктывкар - Ухта. По предварительной информации, в результате случившегося пострадала 12-летняя девочка и 26-летний мужчину.

ДТП зарегистрировано в восьмом часу вечера. Водитель, как уточнили в ведомстве, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

И мужчина, и девочка получили травмы различной степени тяжести, причины устанавливаются.

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