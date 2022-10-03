«Останется всегда живой красавицей»: в Коми скорбят по умершей матери

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Жители Печоры скорбят о смерти местной жительницы. Близкие сообшили, что 1 октября перестало биться сердце Надежды Карпюк. О причинах смерти родные предпочли умолчать.

– Спи спокойно, родная наша, нет слов передать всю боль потери, – скорбят члены ее семьи.

В окружении Надежды отзываются о ней, как о добром человека, заботливой маме.

– Я не хочу в это верить, и не могу поверить. Она останется в моем сердце всегда живой красавицей, – приносят соболезнования в ее окружении.

Дата похорон пока что неизвестна. Об этом и месте церемонии прощания сообщат позже.

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