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Общество3 октября 2022 6:51

На Украине погибли двое военных из Коми

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе спецоперации на Украине погибли двое военнослужащих из Коми – сержант Никита Вавилин и ефрейтор Александр Коковкин. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Вавилин родился в селе Летка Прилузского района, а Коковкин – в Сыктывкаре. Ранее оба бойца служили по контракту в Мурманской области. Военнослужащие погибли в ходе спецоперации. Уйба выразил соболезнования родным и близким военных.

– Мы сохраним память о них, об их подвиге и передадим её следующим поколениям, – отметил глава республики.

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