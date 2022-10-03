В Сыктывкаре загорелся автобус №17 с пассажирами внутри

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре загорелся пассажирский автобус, следовавший по 17-му маршруту. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми. По данным ведомства, инцидент произошел в девять утра сегодня, 3 октября.

Известно, что в салоне в этот момент находились пять человек, в том числе водитель автобуса. Все они самостоятельно выбрались из задымленного транспорта. Уточняется, что пострадавших среди них нет.

- Пожар был оперативно ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются дознавателями Госпожнадзора, - говоритсяв. сообщении МЧС.

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