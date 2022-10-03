Житель Коми украл из машины сумку с документами и картой

Фото: архив КП

В Ухте 34-летнего местного жителя подозревают в краже из автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился 21-летний студент. Молодой человек сообщил, что оставил свой Mitsubishi на парковке. При этом окно водительской двери было открыто. Злоумышленник украл из салона иномарки сумку. Там были паспорт, водительские права, страховое свидетельство и банковская карта. Сумму ущерба молодой человек оценил в 13 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Им оказался ухтинец, ранее судимый за грабеж. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что похищенную сумку планировал продать. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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