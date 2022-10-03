Выигравший в лотерею житель Сыктывкара 3,7 млн рублей не догадывается о призе

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Житель Сыктывкара стал миллионером. Счастливчик угадал выигрышную комбинацию чисел и заработал 3,7 млн рублей.

Как рассказали в «Спортлото», денежный приз был поделен между двумя участниками - из Москвы и Сыктывкара. Житель столицы уже обратился за призом, а вот миллионер из Коми даже не знает о своем богатстве.

- Москвич уже оформил выигрыш, а победитель из Сыктывкара еще не обратился в «Столото». Призываем всех участников данного тиража перепроверить свои лотерейные билеты. Возможно, именно вы оказались тем самым лотерейным миллионером, - говорится в сообщении.

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