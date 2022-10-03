В Коми «Лада» врезалась в столб: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 3 октября, в Ухте ВАЗ-211440 врезался в столб, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 1.05. Молодой человек 2001 года рождения ехал за рулем ВАЗ-211440 по улице Сенюкова. Напротив дома №55 водитель не справился с управлением и врезался в столб. После удара опора накренилась и зависла.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель получил рваные раны губы и колена. У пассажирки 1998 года рождения диагностировали ушибы головы и голеностопа. Госпитализация никому из них не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре «Лада» врезалась в микроавтобус: пострадал один человек