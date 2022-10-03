В Коми завершается ремонт поврежденного моста

Фото: пресс-служба администрации Сосногорского района

Усть-ухтинский мост, пострадавший из-за непогоды, планируют скоро открыть для пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сосногорского района.

Мост частично разрушился 28 августа. К работам приступили 23 сентября. На объект привозили уже готовый материал. Это позволило ускорить процесс ремонта настила. Подрядчик заменил 66 балок на расстоянии 127 метров. Работникам предстоит закрепить подвесы, которые ранее сползали к середине моста, и приварить несколько креплений. Мост не только укрепили, но и частично перестроили так, чтобы его было проще разбирать и собирать в период половодья. Полностью завершить все работы планируют к концу недели.

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