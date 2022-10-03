В Коми овчарка дважды напала на детей из одной семьи

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Сыктывкарским судом рассмотрено дело о причинении собакой ущерба мальчику и девочке. В рамках гражданского дела было установлено, что 8 мая текущего года собака ответчика напала на ехавшую на велосипеде семилетнюю дочь истца. Укус овчарки и удар о землю причинили нравственные и физические страдания девочке.

Примерно за год до этого, 20 мая 2021 года, эта же собака без поводка и намордника порвала штаны сына истицы, отчего мальчик сильно испугался.

Как сообщил Сыктывкарский горсуд, материалы дела подтвердили связь между двумя случаями. Ответчик не соблюдала нормативные предписания, поэтому должна выплатить истице в общей сумме 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального и физического ущерба, причиненного мальчику и девочке.

В законную силу решение ещё не вступило.

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