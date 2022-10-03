В Удорском районе Коми гуляет медвежонок

Скриншот видео

В Усогорск пришел медвежонок. В группе «Удора онлайн» появился видеофрагмент, где на снегу отчетливо видны глубокие следы лап медвежонка. Люди боятся, что скоро им станет опасно выходить на улицу из-за медведя-шатуна. Возможно, вблизи юного косолапого бродит его мать, что вызывает еще большие опасения жителей.

Порядок мероприятий при встрече с дикими животными в очередной раз напомнило Минприроды Коми:

- не контактируйте с животным;

- не загораживайте путь дикому зверю и не двигайтесь резко;

- оцените возможность причинения данным видом животных вреда вашему здоровью;

- сообщите в администрацию населенного пункта, Единую дежурно-диспетчерскую службу или по номеру 112 об обнаружении животного;

- позвоните в полицию по номеру 02, 020 или для операторов Билайн 002;

- покиньте место обнаружения животного, если уполномоченными службами будет решено применить оружие по отношению к животному;

- используйте всевозможные средства защиты, спрячьтесь. При травмировании обратитесь в больницу.

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