В Удорском районе Коми гуляет медвежонок

Скриншот видео
В Усогорск пришел медвежонок. В группе «Удора онлайн» появился видеофрагмент, где на снегу отчетливо видны глубокие следы лап медвежонка. Люди боятся, что скоро им станет опасно выходить на улицу из-за медведя-шатуна. Возможно, вблизи юного косолапого бродит его мать, что вызывает еще большие опасения жителей.
Порядок мероприятий при встрече с дикими животными в очередной раз напомнило Минприроды Коми:
- не контактируйте с животным;
- не загораживайте путь дикому зверю и не двигайтесь резко;
- оцените возможность причинения данным видом животных вреда вашему здоровью;
- сообщите в администрацию населенного пункта, Единую дежурно-диспетчерскую службу или по номеру 112 об обнаружении животного;
- позвоните в полицию по номеру 02, 020 или для операторов Билайн 002;
- покиньте место обнаружения животного, если уполномоченными службами будет решено применить оружие по отношению к животному;
- используйте всевозможные средства защиты, спрячьтесь. При травмировании обратитесь в больницу.
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