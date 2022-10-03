Глава Роспотребнадзора заявила о снижении заболеваемости коронавирусом

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В России вторую неделю подряд снижается заболеваемость коронавирусом и другими респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, коронавирус этой осенью ведет себя как привычные сезонные респираторные вирусы. Каждый год 1 сентября собираются коллективы – производственные, школьные, студенческие, что вызывает определенный подъем первой волны острых респираторных инфекций.
– В этом году коронавирус просто сложился с этой волной по датам, и вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями, – цитирует Попову ТАСС.
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