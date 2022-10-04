«Так не должно быть» : в Коми трагически погиб совсем молодой парень

Фото: соцсети

Жители Сосногорска скорбят по погибшему молодому парню. Близкие сообщили о гибели Давида Арутюняна. По предоставленной информации, сосногорец скончался 2 октября. Причины смерти пока что не разглашаются.

— Мальчик мой,спи спокойно. Так не должно быть, — скорбят местные жители.

Прощание с Давидом пройдет 5 октября. Желающие проводить парня в последний путь могут подойти на Комсомольскую, 7, а после его похоронят на кладбише Гайдара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Останется всегда живой красавицей»: в Коми скорбят по умершей матери (подробнее)