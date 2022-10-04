В Сыктывкаре насмерть разбилась 19-летняя девушка за рулем «LADA»

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре произошла авария, унёсшая жизнь 19-летней девушки. Горожанка за рулём ВАЗ-2115 врезалась в столб и погибла.

Как сообщили в ГИБДД по Коми, ДТП было зафиксировано ночью 4 октября. Девушка ехала по Пермской улице, когда потеряла управление над авто, въехала в столб и опрокинулась. От полученных травм юная сыктывкарка погибла на месте происшествия.

От удара машина сильно пострадала. Чтобы вытащить тело девушки из салона покорёженного авто, спасатели использовали гидравлический инструмент.

По факту трагедии начато разбирательство.

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