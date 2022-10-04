В Коми объявлен сбор для нуждающейся в генетическом тесте Лейле Аскеровой

Фото из личного архива семьи Аскеровых

Маленькая Лейла Аскерова — улыбчивый и общительный ребёнок. Она родилась в любящей и многодетной семье. Однако радость от появления дочки продлилась недолго: у ребёнка возникли серьёзные проблемы со здоровьем.

Родители малышки заметили, что их дочь отстаёт в физическом развитии: у неё не получается вставать на ноги, Лейлу не слушаются ее ручки, спинка. Передвигается малышка только лёжа. Мама девочки все время с ней в больницах, чтобы установить диагноз, а папа работает целыми днями и заботится об остальных трёх детях, которые уже подросли.

Чтобы установить диагноз Лейле, необходимо сделать генетический анализ, который стоит 80 тысяч рублей. На данный момент семья собрала лишь пять тысяч рублей и просит помочь жителей Коми установить диагноз малышки.

Если вы готовы помочь Лейле Аскеровой и поддержать ее семью, можно сделать благотворительный взнос удобным для вас способом:

- "Сбербанк", с пометкой благотворительный взнос для Лейлы Аскеровой;

- на сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку "ПОМОЧЬ СЕЙЧАС" Сбербанк, с пометкой благотворительный взнос для Лейлы Аскеровой;

- на сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку "ПЕРЕВОД ЧЕРЕЗ СБП" Сбербанк, с пометкой благотворительный взнос для Лейлы Аскеровой;

- "Открытие", с пометкой благотворительный взнос для Лейлы Аскеровой;

- на сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку "ПОМОЧЬ СЕЙЧАС" "Открытие", с пометкой благотворительный взнос для Лейлы Аскеровой;

- на сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку "ПЕРЕВОД ЧЕРЕЗ СБП" "Открытие", с пометкой благотворительный взнос для Лейлы Аскеровой;

- отправьте СМС на номер 7715 со словом "Коми" пробел сумма пожертвований. Например: Коми 400 (ВНИМАНИЕ! не все операторы телефонной связи имеют лицензию на СМС перевод)

- наличные средства через кассу Фонда "Сила Добра" ул. Бабушкина, 11, по предварительному звонку 8-922-272-38-17.

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