На «Госуслугах» можно записаться в добровольцы

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На портале «Госуслуг» появилась форма для записи в добровольцы.

– Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд. Записаться в военкомат можно на портале «Госуслуг», – говорится в сообщении.

Для призыва по мобилизации заявитель должен иметь гражданство РФ, находиться в запасе вооруженных сил, иметь военно-учетную специальность. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава - до 50 лет; младшие офицеры - до 60 лет; старшие офицеры - до 65 лет.

– Призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограничено годен» (В), – поясняется в сообщении.

Для поступления в добровольческий отряд необходимо иметь гражданство РФ, должна быть пройдена военная служба или военные сборы, либо гражданин занимается стрелковыми видами спорта, состоит в охотничьей организации, казачьей общине или проходил службу в силовом ведомстве, возраст - до 60 лет.

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