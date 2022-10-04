В Коми на 3,5 года посадили 18-летнюю закладчицу

Фото: архив КП

В Печоре 18-летнюю жительницу Новосибирской области признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В декабре прошлого года девушка, которой тогда было 17 лет, работала «закладчиком» в интернет-магазине синтетических наркотиков. Злоумышленница прибыла в Печору, расфасовала запрещенные вещества на дозы различного веса и поместила свертки по нескольким тайникам. В итоге сибирячку задержали полицейские. У нее изъяли более 150 грамм наркотиков. Суд приговорил девушку к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми пытался продать 20 грамм наркотиков