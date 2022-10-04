В Коми жители республики собрали 750 тысяч рублей на нужды мобилизованных

Фото: архив "КП"

Жители Коми собрали 750 тысяч рублей для мобилизованных. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба в своем видеообращении. По его словам, крупную сумму денег удалось собрать всего за несколько дней.

Руководитель региона поблагодарил всех участников сбора средств и заявил, что за каждый потраченный рубль власти будут отчитываться. Также он добавил, что республика будет оснащать мобилизованных экипировкой за счет бюджета Коми.

- Это дорогие деньги в том смысле, что они действительно от сердца, от души. Эти средства мы будем тратить очень тщательно, отчитываться за каждую копейку, которую направим на обмундирование наших ребят. Понятно, что Правительство Коми тоже предусмотрело средства. Но то, что собрано вами, имеет особый статус, - сказал Уйба.

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