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В связи пуском ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом жителей Коми просят не посещать три района. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минприроды.

Пуск с космодрома «Плесецк» запланирован на следующий понедельник, 10 октября. При этом задействуют районы падения «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (на границе Княжпогостского и Корткеросского районов). С 6 по 7 октября там проведут авиаобследование, чтобы в районах падения частей ракеты не было людей. Жителей просят не посещать эти районы во избежание ЧС.

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