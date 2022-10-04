В Сыктывкаре заседание по делу Ирины Шеремет вновь перенесено на 10 октября

Фото из личного архива Ирины Шеремет

В Сыктывкаре заседание по делу Ирины Шеремет, сбившей насмерть женщину, вновь перенесено. Об этом корреспонденту «КП-Коми» сообщили в пресс-службе городского суда.

- Заседание было отложено из-за новых обстоятельств в деле. Прения сторон состоятся 10 октября, - сказали по телефону в пресс-службе суда.

Через неделю прокуратура должна озвучить срок, который будет вменяться Ирине Шеремет.

Напомним, авария, которая была на слуху у всей России, произошла год назад. Шеремет за рулём Suzuki Grand Vitara сбила на пешеходном переходе 8-летнего школьника. Затем, не остановившись, на высокой скорости насмерть сбила 38-летнюю мать двоих детей.

Остановилась женщина-водитель лишь после того, как на ближайшем перекрестке столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan.

Вину фигурантка признала частично, настаивая, что не пыталась умышленно скрыться с места происшествия, свое поведение объяснила шоковым состоянием, а причину ДТП связала с неисправностью автомобиля.

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