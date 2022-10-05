В Сосногорске прокуратура нашла нарушения при проведении капремонта детской школы искусств

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Капитальный ремонт сосногорской детской школы искусств проходит с нарушениями. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры, которые провели проверку.

По данным пресс-службы ведомства, на территории школы периодически складируется мусор, которого там быть не должно. Контракт же на его вывоз до сих пор не заключён.

— Вопреки требованиям Свода Правил «Организация строительства» (СНиП 12-01-200448) на территории школы, вне отведенных для этого мест, размещен строительный мусор, договор на вывоз мусора не заключен. Также выявлены и иные нарушения, — уточнили в прокуратуре.

По итогам проверки прокуратура г. Сосногорска внесла руководителю подрядной организации представление об устранении нарушений закона.

Добавим, что в рамках реализации национального проекта «Культура» проводится капитальный ремонт здания детской школы искусств Сосногорска. При его выполнении запланирован монтаж входного пандуса, оборудование санузлов инвалидов-колясочников, установка тактильной плитки на первом этаже по маршруту следования инвалидов по зрению.

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