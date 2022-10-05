В Коми семья осталась без зимней одежды и дачи из-за пожара

Фото: Анастасия ХОЗЯИНОВА

В Усинске у семьи Хозяиновых сгорела дача. Об этом сообщила мама троих детей Анастасия в социальных сетях.

По ее словам, пожар произошел 3 октября. Их любимая дача сгорела дотла, а вместе с ней и зимние вещи Хозяиновых, и игрушки малышей, и санки, и даже заготовки на зиму. Анастасия объяснила, что все вещи они перевезли на дачу, потому что планировали переехать в новую квартиру, где пока идет ремонт.

- Все это мы перевозили на дачу, потому что мы купили квартиру, и пока шел ремонт, пусть, думаю, лежат в чистоте, а не в пыли. В итоге, все сгорело, от дома остался только пепел, все игрушки, кстати, тоже туда отвозили. Дача - это был наш второй дом, где мы жили каждые выходные, прошу помощи, - написала женщина.

Если вы хотите помочь семье погорельцев, то им необходимы следующие вещи:

- Верхняя одежда зимняя для девочки 1,3 года, размер 86; для мальчика 4 года рост 116-122, обувь 29 размер; для девочки 8 лет, размер 128-134, обувь 33-34. По словам Анастасии, желательно нужна одежда на прохладную погоду, так как купить всем сразу нет возможности: муж только с отпуска и работает один. Материальную помощь семья также примет с благодарностью.

Номер для связи и справок: 8-912-136-26-00 (Анастасия).

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