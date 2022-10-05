В аварии в центре Сыктывкара пострадал 10-летний ребенок

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок. О подробностях аварии рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, столкновение Hyundai Sonata под управлением 54-летнего мужчины и Chevrolet Aveo, за рулем которого был 39-летний сыктывкарец, было зафиксировано на улице Орджоникидзе накануне, 4 октября. По словам инспекторов, водитель корейского авто проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковушку, в салоне которой был ребенок.

- В результате ДТП пострадали водитель автомашины Chevrolet Aveo - мужчина 1983 года рождения. Диагноз: ушибы головы. Не госпитализирован. А также пассажир автомашины Chevrolet Aveo – несовершеннолетний 2011 года рождения. Диагноз: ушибы головы. Не госпитализирован, - заключили в ГИБДД.

По данному факту начато разбирательство.

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