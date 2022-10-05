Ударившего полицейского жителя Коми посадили на два года

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В Усть-Куломском районе 31-летнего местного жителя признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась женщина. Жительница Коми сообщила, что фигурант нанес ей побои. На место прибыл участковый уполномоченный полиции. Пьяный злоумышленник, недовольный действиями правоохранителя, схватил колун, замахнулся и высказал угрозу применения насилия. Полицейский обезоружил злоумышленника, но тот ударил участкового локтем по голове. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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