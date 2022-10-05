Еще 45 мобилизованных жителей Коми отправились на военную службу

Фото: ухтинская программа «День»

В Коми проводили очередную группу мобилизованных. Проводы военнослужащих прошли в Ухте. На учения, а затем в зону СВО, отправятся 45 мужчин.

Ранее в республики прошли проводы резервистов из Печоры, Воркуты, Сыктывкара, Сосногорска, Нижнего Одеса и Усть-Цилемского района. Всего Коми получила квоту на отправку тысячи человек в зону СВО.

По словам руководителя региона Владимира Уйбы, последняя группа отпарвится на учения 10 октября.

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