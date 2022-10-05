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Происшествия5 октября 2022 11:26

В Коми парень сломал челюсть 42-летнему мужчине

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Удорском районе 19-летний молодой человек сломал челюсть 42-летнему мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию поступило сообщение от фельдшера. Медики оказали помощь мужчине с переломом нижней челюсти. Эту травму он получил в результате драки. Оказалось, что ночью возле увеселительного заведения произошел конфликт между двумя местными жителями. Злоумышленник ударил мужчину в область челюсти. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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