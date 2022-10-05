Под Сыктывкаром третий день ищут 72-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывдинском районе ищут пропавшего Шомысова Николая Павловича 1950 года рождения. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 72-летний мужчина живет в СНТ «Малая Соколовка». Житель Коми пропал в понедельник, 3 октября. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Рост пропавшего – 180 сантиметров, он среднего телосложения с седыми волосами и серо-зелеными глазами. Тех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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