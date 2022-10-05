В Сыктывкаре пропала 68-летняя женщина

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре ищут пропавшую Кирьянову Кристину Архиповну 1954 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 68-летняя женщина пропала 29 сентября. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Рост пропавшей – 156 сантиметров, она среднего телосложения со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Женщина была одета в синюю болоньевую куртка, синий спортивный костюм, черные ботинки, а также голубой берет. Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 02.

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