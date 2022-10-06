В районе Коми сотрудники школы подняли тревогу из-за подозрительного незнакомца

Фото: архив КП

В Троицко-Печорском районе незнакомец взбудоражил сотрудников школы №2,. Об этом сообщили «Комсомолке» в МВД Коми.

По предоставленной информации, сообщение о подозрительном мужчине, который забрел на территорию образовательного учреждения поступила от замдиректора. Он сообщил, что тот зашел на территорию и осмотрел ее.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, то выяснили, что мужчина раньше жил и учился в этой школе. Сейчас он приехал в гости и решил придаться ностальгии.

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