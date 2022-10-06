Суд в Коми назначил предварительное слушание по деле об убийстве 31-летней давности

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Вуктыльский городской суд Коми принял на рассмотрение уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, который в 1991 году убил и забетонировал тело начальника участка ремонтно-монтажного цеха.

В настоящий момент назначено предварительное слушание. Дату в Объединенной пресс-службе судов Коми пока что не сообщили.

Как передавала «Комсомолка», тело обнаружили в июне 2022 года. Позже стало известно, что обвиняемый убил свою жертву в помещении ремонтно-механического цеха в Вуктыле. Вместе со своими сообщниками он избил жертву до смерти, а тело забетонировал в яме.

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