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Общество6 октября 2022 5:45

В Коми закупят оборудование на 40 млн рублей для онкоцентров

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Минздрав Коми сообщил, что до конца 2022 года в республике намерены закупить диагностическое оборудование на 40 млн рублей для онкологических центров.

На выделенную сумму планируется закупить маммограф, передвижную флюорографическую лабораторию, ультразвуковые диагностические системы. Еще 25 единиц поступят в Республиканский Онкологический диспансер.

В ведомстве напомнили, что для лечения онкозаболеваний в регионе создали четыре онкоцентра: в Воркуте, Сыктывкаре, Ухте и Эжве.

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