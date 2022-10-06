В Коми к козе Белке захаживает кошка за порцией любви и поглаживаний

Белка всё-таки дружелюбное животное

Помните интересное подворье выльгортской семьи Адамчук? Мы всей республикой следили за интересной дружбы козлёнка Снежка, который сдружился с псом Барсиком, они вместе коротали холодную зиму – играли, а потом грелись в собачьей будке. Тогда семейство козлиных немного обнаглели и мама-коза Белка тоже перебралась в Барюшкину избушку, выселив со своего же домика несчастного пса.

Так вот, Белка всё-таки дружелюбное животное. Василий Адамчук опубликовал на своей странице в соцсети видео, где козочка лижет домашнюю кошку.

- Нашей кошке Муське нравится ходить в гости к козе Белке, а той нравится тереться об шкурку кошки, - написал глава семьи.

Совсем недавно Василий выкладывал объявление о продаже умной, воспитанной, ласковой и дрессированной Белки. Удой у козы 1,5-2 литра в день, семья столько молока не выпивает.

Вот такой веселый двор у Адамчуков.

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