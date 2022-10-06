В Коми 40-летняя женщина зарезала собутыльника

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В Усинске при трагических обстоятельствах скончался 43-летний мужчина. На него с ножом напала его 40-летяя собутыльница, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, пара выпивала в одной из квартир города на Парковой улице. В какой-то момент усинцы стали сильно ругаться, а женщина схватилась за нож. Она несколько раз ударила им собутыльника и оставила умирать.

- В квартире дома по улице Парковой между находившимися в состоянии алкогольного опьянения 40-летней женщиной и 43-летним мужчиной возникла ссора на почве личной неприязни, во время которой злоумышленница причинила потерпевшему несколько ножевых ранений. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, - прокомментировали случившееся в ведомстве.

Сейчас подозреваемая задержана, ранее она привлекалась к уголовной ответственности, в отношении нее решается вопрос об избрании меры пресечения. Из материалов дела следует, что и женщина и мужчина нигде не работали, злоупотребляли спиртными напитками, уточнили в СК.

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы, - заключили в следкоме.

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