В Коми ищут людей, разбивших мемориальную доску Арсену Павлову

Фото с телеграм-канала Захара Прилепина

В Ухте ищут вандалов, разбивших мемориальную доску герою Донецкой Народной Республики Арсену Павлову. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 6 октября, в поселке Дальний. Неизвестные разбили памятную доску, установленную на здании школы №13. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители ищут вандалов.

Глава администрации Ухты Магомед Османов заверил, что доску восстановят. Градоначальник убежден, что нарушителей найдут, поскольку в районе школы установлены камеры, передает «Комиинформ».

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