Мобилизованных из Коми отправили в Мурманск

Фото: правительство Мурманской области

В четверг, 6 октября, пятая команда мобилизованных отправилась из Коми в Мурманск.

Мобилизованные отбыли с территории детского центра «Гренада». 85 человек, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились в учебную часть в Мурманске. Священнослужитель раздал нагрудные крестики, иконы и пояса с 90 псалмом. Мобилизованные услышали молитву, которая помогает укрываться от противника и вражеских дронов, а также спасает в опасности.

Глава Коми Владимир Уйба пожелал мужчинам скорее вернуться к своим близким. Руководитель региона подчеркнул, что выживет только обученный боец, который хорошо выполняет команды. Он добавил, что против России сражаются подготовленные войска. Следующая команда отправится в учебную часть в пятницу, 7 октября, передает «Комиинформ».

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