Власти Сыктывкара намерены снести аварийный дом в Дырносе за 870 тысяч рублей

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В Сыктывкаре снесут старый деревянный двухэтажный дома по адресу Дырнос, 33. На снос ветхого здания планируется выделить 870 тысяч рублей. В настоящий момент объявлен конкурс на поиск подрядчика. Итоги подведут 14 октября.

Исполнителю контракта нужно будет разрушить строение вместе с фундаментов и подземной частью. Освободившийся участок нужно будет выровнять и засыпать песок. О дальнейший планах информации нет.

«Комсомолка» рассказывала, что дом был построен в 1966 году и признан аварийным еще в 2016. Однако сроки расселения постоянно сдвигались, невзирая на проблемы жильцов в виде регулярных коммунальных аварий и трещин по потолкам и стенам.

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