Нефтедобывающая компания в Ухте задолжала 20 сотрудникам 7,5 млн рублей

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Сотрудникам нефтедобывающего предприятия в Ухте возместили задолженности по зарплате. По данным Следственного комитета Коми, всего потерпевшими признали 20 человек. Работники компании получили всю сумму задолженности в размере 7,5 млн рублей.
Зарплату, как уточняется в сообщении, не выплачивали в период с апреля 2019 по май 2021 года. При этом у руководителя компании были необходимые средства, которые тратились на расчеты с контрагентами.
После уплаты задолженности, уголовное дело в отношении руководителя было прекращено.
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