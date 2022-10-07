Нефтедобывающая компания в Ухте задолжала 20 сотрудникам 7,5 млн рублей

Фото: архив КП

Сотрудникам нефтедобывающего предприятия в Ухте возместили задолженности по зарплате. По данным Следственного комитета Коми, всего потерпевшими признали 20 человек. Работники компании получили всю сумму задолженности в размере 7,5 млн рублей.

Зарплату, как уточняется в сообщении, не выплачивали в период с апреля 2019 по май 2021 года. При этом у руководителя компании были необходимые средства, которые тратились на расчеты с контрагентами.

После уплаты задолженности, уголовное дело в отношении руководителя было прекращено.

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