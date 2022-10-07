Житель Коми пережил настоящий ад, увидев свою могилу

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Ухтинский городской суд вынес приговор трем местным жителям, которые избили и похитили 22-летнего пострадавшего, который задолжал им 25,5 тысяч рублей.

Фигуранты уголовного дела избили свою жертву, поместили в багажник, а затем вывезли в гараж, где продолжили избивать лопатой, топором, металлической палкой, требуя вернуть деньги, которые он занял.

Вскоре, когда подсудимые выяснили, что денег у него нет, они взяли ключи от его дома и похитили микроволновую печь, музыкальную колонку и телевизор. А после вывезли свою жертву в лес и заставили копать себе могилу. После этого он смог выбраться из леса, идя по линии газопровода.

Суд вынес решение назначить двоим наказание в виде шести лет лишения свободы, а третьему – шесть лет и шесть месяцев лишения свободы.

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