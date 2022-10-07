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Общество7 октября 2022 6:15

В Коми несколько дней будут проходить массовые проверки водителей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На территории Коми пройдут массовые проверки водителей, сообщили в ГИБДД Сыктывкара. Рейды, как уточняются в ведомстве, запланированы с 7 по 9 октября.

– В пятницу 7 октября 2022 года в вечернее время сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки автотранспорта организованными группами нарядов ДПС, – передается в сообщении.

Уточняется, что в рамках рейдов планируется пресечь грубые нарушения правил и выявить пьяных водителей.

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