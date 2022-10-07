В Коми несколько дней будут проходить массовые проверки водителей

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На территории Коми пройдут массовые проверки водителей, сообщили в ГИБДД Сыктывкара. Рейды, как уточняются в ведомстве, запланированы с 7 по 9 октября.
– В пятницу 7 октября 2022 года в вечернее время сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки автотранспорта организованными группами нарядов ДПС, – передается в сообщении.
Уточняется, что в рамках рейдов планируется пресечь грубые нарушения правил и выявить пьяных водителей.
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