В Коми несколько дней будут проходить массовые проверки водителей

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На территории Коми пройдут массовые проверки водителей, сообщили в ГИБДД Сыктывкара. Рейды, как уточняются в ведомстве, запланированы с 7 по 9 октября.

– В пятницу 7 октября 2022 года в вечернее время сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки автотранспорта организованными группами нарядов ДПС, – передается в сообщении.

Уточняется, что в рамках рейдов планируется пресечь грубые нарушения правил и выявить пьяных водителей.

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