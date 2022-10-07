При столкновении автобуса и легковушки в Ухте пострадали два человека

Фото: ГИБДД по Коми

В Ухте произошла авария с участием ПАЗа и корейской легковушки. Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, в ДТП пострадали люди.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на 3 км автодороги Ухта - Дальний. 43-летний водитель Kia Spectra не уступил дорогу пассажирскому автобусу и врезался в него. При столкновении два человека: 55-летняя пассажирка автобуса и водитель иномарки.

- В результате ДТП 55-летняя пассажирка автобуса получила травму головы и гематомы. Не госпитализирована. От более тяжких травм пострадавшую спасли пристегнутые ремни безопасности. У водителя Kia диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Не госпитализирован. Пристегнут ремнями безопасности, - уточнили в ГИБДД.

По данным инспекции, мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования. Автомобиль помещен на спецстоянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала известна личность погибшей в аварии 18-летней девушки из Сыктывкара (подробности)