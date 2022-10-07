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Происшествия7 октября 2022 7:47

В Коми опрокинулся Hyundai: пострадал водитель

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 6 октября, в Корткеросском районе опрокинулся Hyundai Elantra, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около полудня. Молодой человек 1996 года рождения ехал за рулем Hyundai по трассе Сыктывкар – Пермь. На 73-м километре он не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал сам водитель. У него диагностировали автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, тупую травму живота под вопросом, а также ушибы. Госпитализация ему не потребовалась.

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