В Коми 11-летняя девочка и 13-летний мальчик стали жертвами пенсионера-педофила

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В Коми 62-летний житель Корткеросского района обвиняется в сексуальном насилии над двумя детьми. Жертвами педофила стали 11-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Коми, мужчина надругался над детьми около общественной остановки в Корткеросском районе. Сперва пенсионер развратил 11-летнюю девочку, которая в силу своего маленького возраста не смогла дать отпор, а затем мужчина совершил «действия сексуального характера» над подростком. Оба случая произошли в период с июля по сентябрь 2022 года.

— Постановлением суда обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца, до 2 декабря. Постановление в законную силу не вступило. Уголовное дело расследуется СО по Корткеросскому району СУ СК РФ по РК, — говорится в релизе.

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