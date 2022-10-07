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Общество7 октября 2022 10:00

В Сыктывкаре закрытая на карантин из-за кишечной инфекции школа вернулась в штатный режим

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Школа №18 в Сыктывкаре вернулась к штатному режиму работы. Об этом сообщило руководство образовательного учреждения.

Напомним, школа была закрыта на карантин из-за выявленной кишечной инфекции среди учеников. Сообщалось, что более 30 школьников заразились вирусом в стенах учреждения.

Отмечалось, что все инфицированные перенесли болезнь легко и быстро восстановились. Во время ограничительных мер ученики продолжили занятия в дистанционном формате.

Сейчас школа вернулась к обычному режиму работы, однако занятия будут сокращены.

— С 7 октября в школе №18 возобновляется образовательный процесс в штатном режиме. Роспотребнадзор снимает со школы ограничительные мероприятия. Занятия пройдут по сокращенному расписанию. Подробная информация будет доведена до вас классными руководителями, — обратилось руководство школы к родителям и ученикам.

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