В Сыктывкаре водители детской поликлиники №3 месяц не могут получить зарплату

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В сыктывкарской детской поликлинике №3 водители скорых остались без зарплат. Об этом сообщили недовольные горожане в социальных сетях. По их словам, сотрудники не могут получить выплаты уже месяц.

Сыктывкарцы утверждают, что медицинское учреждение осталось без финансирования, из-за чего случились задержки зарплат, а также урезание ковидных выплат персоналу поликлиники.

- В Сыктывкарской детской поликлинике №3 врачам и сотрудникам бригад для оказания неотложной медпомощи на дому ковидные выплаты заменили на 25-процентную доплату от оклада. При этом водителям, которые возят медиков к пациентам, руководство поликлиники уже месяц не платит зарплату, - говорится в сообщении.

По данным издания БНК, которое обратилось за комментарием к региональному Минздраву, финансовые отношения с водителями скорых выстраиваются по-другому. Дело в том, что они не являются штатными сотрудниками поликлиники №3.

- Учреждением заключён государственный контракт с ООО «ATП Торговли» на оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом с водителем для нужд Сыктывкарской детской поликлиники № 3. Оплата не была произведена в связи с дефицитом финансирования. Заявка на кассовый расход для оплаты услуг направлена в Управление федерального казначейства по Коми, - ответили в Минздраве Коми.

Сроки возобновления оплаты не называются.

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