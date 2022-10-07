В Коми собака помогла найти подозреваемого в краже

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В Княжпогостском районе служебная собака помогла полицейским раскрыть покушение на кражу товаров из организации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился работник учреждения. Он сообщил , что неизвестный пытался проникнуть в здание организации. На место прибыли полицейские. Немецкая овчарка Найс взяла след и привела правоохранителей к квартире подозреваемого. В тот момент 60-летний мужчина был дома. Злоумышленника задержали.

Фигурант рассказал, что собирался украсть товар из помещения. На улице он нашел железный прут, вскрыл первую входную дверь. Мужчина уже собирался взломать вторую дверь, однако задумался о последствиях и передумал. Возбуждено уголовное дело. Ранее фигуранта привлекали к ответственности, в том числе за кражи.

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