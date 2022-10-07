«Олени, бараны, курицы, еноты»: воркутинцы делятся фотографиями своих домашних питомцев в соцсети

Фото народных корреспондентов

Воркутинцы в соцсетях делятся фотографиями своих домашних питомцев. Усатые, лохматые, рогатые, хвостатые – любимцы у жителей Заполярья на любой вкус и свет.

Всех больше впечатляет милый оленёнок, который зашёл на кухню и приложил головушку на стол. Видимо, захотел хозяйской вкусняшки, малышочек. На следующем фото озорной енот, забравшийся прямо на дверь. Ох, как мило выглядывает этот шкодник.

Гуси, бараны, писец, курицы – целый зоопарк можно устроить в Воркуте, если вдруг местные решаться собраться вместе в одном здании со своими зверьками. Позабавила фотография воркутинца, выгуливающего барана на поводке. Ну уж точно никого не забадает и не убежит!

Очень милое фото с прогулки ёжиков на фоне знаменитой инсталляции «Воркута – 67 параллель», у которой чаще всего фотографируются туристы.

В комментариях к посту в паблике «Подслушано Воркута» подписчики начали делиться своими любимцами – кошки и собачки, крыски, мышки и шиншиллы, попугайчики, обезьянки, ящеры и коровки. Ну не настоящая ли экзотика?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Страшно выкидывать мусор»: ухтинку напугала колония грызунов, прыгающая в мусорном контейнере (подробности)