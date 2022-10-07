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Общество7 октября 2022 14:06

Срочников из Коми не будут направлять в зону СВО

Источник:kp.ru
Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Срочников из Коми не будут направлять в зону проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба.

Руководитель региона рассказал, что получает вопросы по поводы осеннего призыва, который стартует 1 ноября. Глава Коми подчеркнул, что решение по каждому призывнику будет приниматься индивидуально, как это и делается всегда. Контролировать ход кампании будет призывной комиссией Коми, которой руководит Уйба. Он заверил, что в этом году контроль будет проводиться особенно тщательно. Глава Коми подчеркнул, что призывники будут служить в России. В зону СВО их отправлять не будут.

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