Срочников из Коми не будут направлять в зону СВО

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Срочников из Коми не будут направлять в зону проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба.

Руководитель региона рассказал, что получает вопросы по поводы осеннего призыва, который стартует 1 ноября. Глава Коми подчеркнул, что решение по каждому призывнику будет приниматься индивидуально, как это и делается всегда. Контролировать ход кампании будет призывной комиссией Коми, которой руководит Уйба. Он заверил, что в этом году контроль будет проводиться особенно тщательно. Глава Коми подчеркнул, что призывники будут служить в России. В зону СВО их отправлять не будут.

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