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Общество8 октября 2022 7:48

Стало известно, когда в Коми стартуют ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Объявлены даты начала выпускных экзаменов для 9 и 11 классов. Как сообщает Минпросвещения России, ОГЭ и ЕГЭ запланированы в 2023 году традиционно на конец мая.

Так, девятиклассники начнут сдавать экзамены раньше, 24 мая. Выпускников 11 классов на экзамене ждут 26 мая. И ОГЭ, и ЕГЭ начнутся ровно в 10 утра по местному времени.

Также в приказе ведомства говорится, что на экзамены по физике можно приносить линейки и непрограммируемые калькуляторы, а на литературу - орфографический словарь.

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